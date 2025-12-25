Відео
Головна Новини дня Ще одне місто на Донеччині визнали територією бойових дій

Ще одне місто на Донеччині визнали територією бойових дій

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 17:37
Дружківку внесли до списку територій активних бойових дій
Жінка йде по місту. Фото: АрміяInform

Міністерство розвитку громад та територій України внесло Дружківку Донецької області до територій активних бойових дій. Життя у місті пов’язане з високими ризиками.

Про це йдеться у наказі Мінрозвитку від 19 грудня 2025 року.

Читайте також:

Яка ситуація у Дружківці

Після того, як Мінрозвитку внесло Дружківку до зони активних бойових дій, проживання на її території не заборонене. Тим не менш, воно пов’язане з високими ризиками для цивільного населення через обстріли окупанстів.

Наказ підписав міністр Олексій Кулеба, а погодив його міністр оборони України Денис Шмигаль.

Місцевим мешканцям, особливо — сім’ям з дітьми, людям похилого віку та маломобільним особам краще евакуюватися через активні бойові дії.

Нагадаємо, що радник президента повідомив про те, що Україна не погоджувалася на створення демілітаризованої зони на Донбасі в рамках мирного плану 

Раніше ми також інформували, що ЗСУ відійшли від Сіверська Донецької області, однак місто перебуває під вогневим контролем України.

Донецька область окупанти війна в Україні війна бойові дії
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
