Дружківку внесли до списку територій активних бойових дій

Ще одне місто на Донеччині визнали територією бойових дій
Міністерство розвитку громад та територій України внесло Дружківку Донецької області до територій активних бойових дій. Життя у місті пов’язане з високими ризиками.
Про це йдеться у наказі Мінрозвитку від 19 грудня 2025 року.
Яка ситуація у Дружківці
Після того, як Мінрозвитку внесло Дружківку до зони активних бойових дій, проживання на її території не заборонене. Тим не менш, воно пов’язане з високими ризиками для цивільного населення через обстріли окупанстів.
Наказ підписав міністр Олексій Кулеба, а погодив його міністр оборони України Денис Шмигаль.
Місцевим мешканцям, особливо — сім’ям з дітьми, людям похилого віку та маломобільним особам краще евакуюватися через активні бойові дії.
Нагадаємо, що радник президента повідомив про те, що Україна не погоджувалася на створення демілітаризованої зони на Донбасі в рамках мирного плану
Раніше ми також інформували, що ЗСУ відійшли від Сіверська Донецької області, однак місто перебуває під вогневим контролем України.
Читайте Новини.LIVE!