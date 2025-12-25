Дружковку внесли в список территорий активных боевых действий

Еще один город на Донетчине признали территорией боевых действий
Министерство развития громад и территорий Украины внесло Дружковку Донецкой области к территориям активных боевых действий. Жизнь в городе связана с высокими рисками.
Об этом говорится в приказе Минразвития от 19 декабря 2025 года.
Какая ситуация в Дружковке
После того, как Минразвития внесло Дружковку в зону активных боевых действий, проживание на ее территории не запрещено. Тем не менее, оно связано с высокими рисками для гражданского населения из-за обстрелов оккупантов.
Приказ подписал министр Алексей Кулеба, а согласовал его министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Местным жителям, особенно — семьям с детьми, пожилым людям и маломобильным лицам лучше эвакуироваться из-за активных боевых действий.
Напомним, что советник президента сообщил о том, что Украина не соглашалась на создание демилитаризованной зоны на Донбассе в рамках мирного плана
Ранее мы также информировали, что ВСУ отошли от Северска Донецкой области, однако город находится под огневым контролем Украины.
Читайте Новини.LIVE!