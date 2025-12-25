Видео
Главная Новости дня Еще один город на Донетчине признали территорией боевых действий

Еще один город на Донетчине признали территорией боевых действий

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:37
Дружковку внесли в список территорий активных боевых действий
Женщина идет по городу. Фото: АрмияInform

Министерство развития громад и территорий Украины внесло Дружковку Донецкой области к территориям активных боевых действий. Жизнь в городе связана с высокими рисками.

Об этом говорится в приказе Минразвития от 19 декабря 2025 года.

Читайте также:

Какая ситуация в Дружковке

После того, как Минразвития внесло Дружковку в зону активных боевых действий, проживание на ее территории не запрещено. Тем не менее, оно связано с высокими рисками для гражданского населения из-за обстрелов оккупантов.

Приказ подписал министр Алексей Кулеба, а согласовал его министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Местным жителям, особенно — семьям с детьми, пожилым людям и маломобильным лицам лучше эвакуироваться из-за активных боевых действий.

Напомним, что советник президента сообщил о том, что Украина не соглашалась на создание демилитаризованной зоны на Донбассе в рамках мирного плана

Ранее мы также информировали, что ВСУ отошли от Северска Донецкой области, однако город находится под огневым контролем Украины.

Донецкая область оккупанты война в Украине боевые действия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
