Україна
У ДПСУ назвали суму хабарів, якими намагалися їх підкупити

У ДПСУ назвали суму хабарів, якими намагалися їх підкупити

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:45
Прикордонники з початку війни зупинили спроби хабарів на 22,4 млн грн
Прикордонники затримали порушників кордону. Фото: ДПСУ України

Державна прикордонна служба України повідомила, що прикордонники зупинили понад 1700 спроб підкупу на загальну суму понад 22,4 мільйона гривень від початку повномасштабної війни. Усі зафіксовані випадки передано на розслідування відповідним правоохоронним органам.

Про це ДПСУ повідомила в офіційному Telegram-каналі у середу, 8 жовтня.

Читайте також:

Прикордонники продовжують фіксувати спроби хабарів

Лише у вересні службовці ДПСУ припинили 56 спроб підкупу на суму понад 747 тисяч гривень. У більшості випадків йшлося про пропозиції грошової винагороди за незаконний перетин державного кордону. Один із таких інцидентів стався на Житомирщині, де прикордонник відмовився від хабаря у 8 тисяч доларів, який пропонували за виїзд до Білорусі.

У ДПСУ назвали суму хабарів, якими намагалися їх підкупити - фото 1
Допис ДПСУ у Telegram. Фото: скриншот

"ДПСУ має нульову толерантність до корупції. З початку воєнного стану прикордонники зупинили вже понад 1700 спроб хабарів на суму понад 22,4 млн грн — усі випадки розслідують компетентні органи", — йдеться в повідомленні служби.

Також зафіксовано два можливі порушення антикорупційного законодавства серед особового складу, які зараз перевіряються. У ДПСУ наголосили, що служба послідовно впроваджує політику прозорості та жорстко реагує на будь-які прояви хабарництва. 

Нагадаємо, що правоохоронці викрили корупційну схему за участю посадовця Мін’юсту, якого затримали під час отримання частини хабаря за "допомогу" у знятті з військового обліку.

Раніше ми також інформували, що співробітник ТЦК в Дніпрі незаконно зняв із військового обліку 17 своїх родичів та знайомих, а справу вже передано до суду.

корупція хабар прикордонники підкуп ДПСУ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
