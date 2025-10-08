Видео
В ГПСУ назвали сумму взяток, которыми пытались их подкупить

В ГПСУ назвали сумму взяток, которыми пытались их подкупить

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 11:45
Пограничники с начала войны остановили попытки взяток на 22,4 млн грн
Пограничники задержали нарушителей границы. Фото: ГПСУ Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что пограничники остановили более 1700 попыток подкупа на общую сумму более 22,4 миллиона гривен с начала полномасштабной войны. Все зафиксированные случаи переданы на расследование соответствующим правоохранительным органам.

Об этом ГПСУ сообщила в официальном Telegram-канале в среду, 8 октября.

Пограничники продолжают фиксировать попытки взяток 

Только в сентябре служащие ГПСУ пресекли 56 попыток подкупа на сумму более 747 тысяч гривен. В большинстве случаев речь шла о предложениях денежного вознаграждения за незаконное пересечение государственной границы. Один из таких инцидентов произошел на Житомирщине, где пограничник отказался от взятки в 8 тысяч долларов, которую предлагали за выезд в Беларусь.

У ДПСУ назвали суму хабарів, якими намагалися їх підкупити - фото 1
Сообщение ГПСУ в Telegram. Фото: скриншот

"ГПСУ имеет нулевую толерантность к коррупции. С начала военного положения пограничники остановили уже более 1700 попыток взяток на сумму более 22,4 млн грн — все случаи расследуют компетентные органы", — говорится в сообщении службы.

Также зафиксировано два возможных нарушения антикоррупционного законодательства среди личного состава, которые сейчас проверяются. В ГПСУ отметили, что служба последовательно внедряет политику прозрачности и жестко реагирует на любые проявления взяточничества.

Напомним, что правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием чиновника Минюста, которого задержали во время получения части взятки за "помощь" в снятии с воинского учета.

Ранее мы также информировали, что сотрудник ТЦК в Днепре незаконно снял с воинского учета 17 своих родственников и знакомых, а дело уже передано в суд.

коррупция взятка пограничники подкуп ГПСУ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
