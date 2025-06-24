Удар по Дніпру — пошкоджено 34 школи й 8 медзакладів

У Дніпрі зруйновано десятки шкіл і медзакладів — Філатов
Унаслідок однієї з найпотужніших атак по Дніпру від початку повномасштабної війни серйозних руйнувань зазнали десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Найбільше постраждали у місті навчальні та медичні заклади.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Росія вдарила балістикою по Дніпру — які наслідки
За словами очільника Дніпра, нинішній обстріл став одним із найзухваліших — масштаби пошкоджень ще підраховуються, але вже відомо, що серйозно постраждали щонайменше 34 навчальні заклади.
Серед них — музична школа, профтехучилище, центри позашкільної освіти. В багатьох зруйновано вікна, двері, стелі.
Також зафіксовано руйнування у щонайменше восьми медичних установах — це лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка. Усі ці заклади зазнали ударів або уламкових пошкоджень, на місцях працюють рятувальні служби.
Що відомо про загиблих та постраждалих
Попередньо відомо про десятки поранених, є загиблі.
"Рятувальні операції тривають на великій кількості локацій. Близько 25 машин швидкої відряджені на виїзди. І ще чимало людей поїхали до лікарень самостійно", — повідомив Філатов.
Філатов запевнив, що міська влада і військова адміністрація надають усю необхідну допомогу постраждалим. Уже розпочато прийом заявок на відновлення, на місцях працюють волонтери, рятувальники, правоохоронці та психологи.
Нагадаємо, у Дніпрі близько об 11:06 пролунала серія потужних вибухів. Командування ПС ЗСУ попереджало про загрозу балістики від Росії. З'ясувалося, що Росія атакувала у Дніпрі низку цивільних об'єктів.
Внаслідок атаки є загиблі та поранені — серед них є діти. За останніми даними, в Дніпрі вже восьмеро загиблих та 84 постраждалих, з яких 62 особи госпіталізували.
Читайте Новини.LIVE!