Удар по Дніпру — пошкоджено 34 школи й 8 медзакладів

Наслідки російської балістичної атаки по Дніпру. Фото: Борис Філатов

Унаслідок однієї з найпотужніших атак по Дніпру від початку повномасштабної війни серйозних руйнувань зазнали десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Найбільше постраждали у місті навчальні та медичні заклади.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

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За словами очільника Дніпра, нинішній обстріл став одним із найзухваліших — масштаби пошкоджень ще підраховуються, але вже відомо, що серйозно постраждали щонайменше 34 навчальні заклади.

Руйнування в класі школи.Фото: Борис Філатов

Вирване вікно від вибухової хвилі. Фото: Борис Філатов

Серед них — музична школа, профтехучилище, центри позашкільної освіти. В багатьох зруйновано вікна, двері, стелі.

Пошкодження в Дніпрі. Фото: Борис Філатов

Наслідки атаки РФ по Дніпру. Фото: Фото: Борис Філатов

Також зафіксовано руйнування у щонайменше восьми медичних установах — це лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка. Усі ці заклади зазнали ударів або уламкових пошкоджень, на місцях працюють рятувальні служби.

Наслідки балістичного удару Росії по Дніпру. Фото: Борис Філатов

Що відомо про загиблих та постраждалих

Попередньо відомо про десятки поранених, є загиблі.

"Рятувальні операції тривають на великій кількості локацій. Близько 25 машин швидкої відряджені на виїзди. І ще чимало людей поїхали до лікарень самостійно", — повідомив Філатов.

Філатов запевнив, що міська влада і військова адміністрація надають усю необхідну допомогу постраждалим. Уже розпочато прийом заявок на відновлення, на місцях працюють волонтери, рятувальники, правоохоронці та психологи.

Нагадаємо, у Дніпрі близько об 11:06 пролунала серія потужних вибухів. Командування ПС ЗСУ попереджало про загрозу балістики від Росії. З'ясувалося, що Росія атакувала у Дніпрі низку цивільних об'єктів.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені — серед них є діти. За останніми даними, в Дніпрі вже восьмеро загиблих та 84 постраждалих, з яких 62 особи госпіталізували.