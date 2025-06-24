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Головна Новини дня У Дніпрі зруйновано десятки шкіл і медзакладів — Філатов

У Дніпрі зруйновано десятки шкіл і медзакладів — Філатов

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Дата публікації: 24 червня 2025 15:01
Удар по Дніпру — пошкоджено 34 школи й 8 медзакладів
Наслідки російської балістичної атаки по Дніпру. Фото: Борис Філатов
Ключові моменти Росія вдарила балістикою по Дніпру — які наслідки Що відомо про загиблих та постраждалих

Унаслідок однієї з найпотужніших атак по Дніпру від початку повномасштабної війни серйозних руйнувань зазнали десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Найбільше постраждали у місті навчальні та медичні заклади.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

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Росія вдарила балістикою по Дніпру — які наслідки

За словами очільника Дніпра, нинішній обстріл став одним із найзухваліших — масштаби пошкоджень ще підраховуються, але вже відомо, що серйозно постраждали щонайменше 34 навчальні заклади.

Школа Дніпро обстріл
Руйнування в класі школи.Фото: Борис Філатов
Дніпро балістичний удар
Вирване вікно від вибухової хвилі. Фото: Борис Філатов

Серед них — музична школа, профтехучилище, центри позашкільної освіти. В багатьох зруйновано вікна, двері, стелі.

Дніпро лікарня
Пошкодження в Дніпрі. Фото: Борис Філатов
Дніпро обстріл 24 червня
Наслідки атаки РФ по Дніпру. Фото: Фото: Борис Філатов

Також зафіксовано руйнування у щонайменше восьми медичних установах — це лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка. Усі ці заклади зазнали ударів або уламкових пошкоджень, на місцях працюють рятувальні служби.

Обстріл балістика
Наслідки балістичного удару Росії по Дніпру. Фото: Борис Філатов

Що відомо про загиблих та постраждалих

Попередньо відомо про десятки поранених, є загиблі. 

"Рятувальні операції тривають на великій кількості локацій. Близько 25 машин швидкої відряджені на виїзди. І ще чимало людей поїхали до лікарень самостійно", — повідомив Філатов. 

Філатов запевнив, що міська влада і військова адміністрація надають усю необхідну допомогу постраждалим. Уже розпочато прийом заявок на відновлення, на місцях працюють волонтери, рятувальники, правоохоронці та психологи.

Нагадаємо, у Дніпрі близько об 11:06 пролунала серія потужних вибухів. Командування ПС ЗСУ попереджало про загрозу балістики від Росії. З'ясувалося, що Росія атакувала у Дніпрі низку цивільних об'єктів.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені — серед них є діти. За останніми даними, в Дніпрі вже восьмеро загиблих та 84 постраждалих, з яких 62 особи госпіталізували. 

російські війська школи лікарні вибух Дніпро балістична атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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