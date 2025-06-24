Удар по Днепру — повреждены 34 школы и 8 медучреждений

В Днепре разрушены десятки школ и медучреждений — Филатов
В результате одной из самых мощных атак по Днепру с начала полномасштабной войны серьезные разрушения получили десятки объектов гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадали в городе учебные и медицинские учреждения.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
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По словам главы Днепра, нынешний обстрел стал одним из самых дерзких — масштабы повреждений еще подсчитываются, но уже известно, что серьезно пострадали по меньшей мере 34 учебных заведения.
Среди них — музыкальная школа, профтехучилище, центры внешкольного образования. Во многих разрушены окна, двери, потолки.
Также зафиксированы разрушения в по меньшей мере восьми медицинских учреждениях — это больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника. Все эти учреждения получили удары или осколочные повреждения, на местах работают спасательные службы.
Что известно о погибших и пострадавших
Предварительно известно о десятках раненых, есть погибшие.
"Спасательные операции продолжаются на большом количестве локаций. Около 25 машин скорой отправлены на выезды. И еще немало людей поехали в больницы самостоятельно", — сообщил Филатов.
Филатов заверил, что городские власти и военная администрация оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Уже начат прием заявок на восстановление, на местах работают волонтеры, спасатели, правоохранители и психологи.
Напомним, в Днепре около 11:06 прозвучала серия мощных взрывов. Командование ВС ВСУ предупреждало об угрозе баллистики от России. Выяснилось, что Россия атаковала в Днепре ряд гражданских объектов.
В результате атаки есть погибшие и раненые — среди них есть дети. По последним данным, в Днепре уже восемь погибших и 84 пострадавших, из которых 62 человека госпитализировали.
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