Удар по Днепру — повреждены 34 школы и 8 медучреждений

Последствия российской баллистической атаки по Днепру. Фото: Борис Филатов

В результате одной из самых мощных атак по Днепру с начала полномасштабной войны серьезные разрушения получили десятки объектов гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадали в городе учебные и медицинские учреждения.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

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По словам главы Днепра, нынешний обстрел стал одним из самых дерзких — масштабы повреждений еще подсчитываются, но уже известно, что серьезно пострадали по меньшей мере 34 учебных заведения.

Разрушения в классе школы. Фото: Борис Филатов

Вырванное окно от взрывной волны. Фото: Борис Филатов

Среди них — музыкальная школа, профтехучилище, центры внешкольного образования. Во многих разрушены окна, двери, потолки.

Повреждения в Днепре. Фото: Борис Филатов

Последствия атаки РФ по Днепру. Фото: Фото: Борис Филатов

Также зафиксированы разрушения в по меньшей мере восьми медицинских учреждениях — это больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника. Все эти учреждения получили удары или осколочные повреждения, на местах работают спасательные службы.

Последствия баллистического удара России по Днепру. Фото: Борис Филатов

Что известно о погибших и пострадавших

Предварительно известно о десятках раненых, есть погибшие.

"Спасательные операции продолжаются на большом количестве локаций. Около 25 машин скорой отправлены на выезды. И еще немало людей поехали в больницы самостоятельно", — сообщил Филатов.

Филатов заверил, что городские власти и военная администрация оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Уже начат прием заявок на восстановление, на местах работают волонтеры, спасатели, правоохранители и психологи.

Напомним, в Днепре около 11:06 прозвучала серия мощных взрывов. Командование ВС ВСУ предупреждало об угрозе баллистики от России. Выяснилось, что Россия атаковала в Днепре ряд гражданских объектов.

В результате атаки есть погибшие и раненые — среди них есть дети. По последним данным, в Днепре уже восемь погибших и 84 пострадавших, из которых 62 человека госпитализировали.