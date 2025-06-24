Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре разрушены десятки школ и медучреждений — Филатов

В Днепре разрушены десятки школ и медучреждений — Филатов

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 15:01
Удар по Днепру — повреждены 34 школы и 8 медучреждений
Последствия российской баллистической атаки по Днепру. Фото: Борис Филатов
Ключові моменти Россия ударила баллистикой по Днепру — какие последствия Что известно о погибших и пострадавших

В результате одной из самых мощных атак по Днепру с начала полномасштабной войны серьезные разрушения получили десятки объектов гражданской инфраструктуры. Больше всего пострадали в городе учебные и медицинские учреждения.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Реклама
Читайте также:

Россия ударила баллистикой по Днепру — какие последствия

По словам главы Днепра, нынешний обстрел стал одним из самых дерзких — масштабы повреждений еще подсчитываются, но уже известно, что серьезно пострадали по меньшей мере 34 учебных заведения.

Школа Дніпро обстріл
Разрушения в классе школы. Фото: Борис Филатов
Дніпро балістичний удар
Вырванное окно от взрывной волны. Фото: Борис Филатов

Среди них — музыкальная школа, профтехучилище, центры внешкольного образования. Во многих разрушены окна, двери, потолки.

Дніпро лікарня
Повреждения в Днепре. Фото: Борис Филатов
Дніпро обстріл 24 червня
Последствия атаки РФ по Днепру. Фото: Фото: Борис Филатов

Также зафиксированы разрушения в по меньшей мере восьми медицинских учреждениях — это больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника. Все эти учреждения получили удары или осколочные повреждения, на местах работают спасательные службы.

Обстріл балістика
Последствия баллистического удара России по Днепру. Фото: Борис Филатов

Что известно о погибших и пострадавших

Предварительно известно о десятках раненых, есть погибшие.

"Спасательные операции продолжаются на большом количестве локаций. Около 25 машин скорой отправлены на выезды. И еще немало людей поехали в больницы самостоятельно", — сообщил Филатов.

Филатов заверил, что городские власти и военная администрация оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Уже начат прием заявок на восстановление, на местах работают волонтеры, спасатели, правоохранители и психологи.

Напомним, в Днепре около 11:06 прозвучала серия мощных взрывов. Командование ВС ВСУ предупреждало об угрозе баллистики от России. Выяснилось, что Россия атаковала в Днепре ряд гражданских объектов.

В результате атаки есть погибшие и раненые — среди них есть дети. По последним данным, в Днепре уже восемь погибших и 84 пострадавших, из которых 62 человека госпитализировали.

российские войска школы больницы взрыв Днепр балистическая атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации