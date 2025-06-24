У Дніпрі вибухи — загроза балістичного удару

Дим у небі в Дніпрі. Фото: соцмережі

Вдень, 24 червня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. В області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росія застосувала балістику по Дніпру

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де лунала тривога, зокрема й на Дніпропетровщині.

Зазначається, що було декілька цілей. Станом на 11:07 24 червня карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог 24 червня 11:07. Фото: скриншот

У соцмережах починають публікувати відео густого диму в Дніпрі внаслідок влучання балістики.

Водночас глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що Росія атакувала Дніпро і в місті лунала серія вибухів, проте, поки що не уточнив наслідки.

Нагадаємо, Росія щоденно атакує українські міста. Нещодавно гучні вибухи пролунали в Києві, а також в Сумах.