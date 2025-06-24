У Дніпрі вибухи — загроза балістичного удару

У Дніпрі пролунали потужні вибухи — є загроза балістики
Вдень, 24 червня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. В області оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Росія застосувала балістику по Дніпру
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де лунала тривога, зокрема й на Дніпропетровщині.
Зазначається, що було декілька цілей. Станом на 11:07 24 червня карта повітряних тривог мала такий вигляд.
У соцмережах починають публікувати відео густого диму в Дніпрі внаслідок влучання балістики.
Водночас глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що Росія атакувала Дніпро і в місті лунала серія вибухів, проте, поки що не уточнив наслідки.
Нагадаємо, Росія щоденно атакує українські міста. Нещодавно гучні вибухи пролунали в Києві, а також в Сумах.
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