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Головна Новини дня У Дніпрі пролунали потужні вибухи — є загроза балістики

У Дніпрі пролунали потужні вибухи — є загроза балістики

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Дата публікації: 24 червня 2025 11:07
У Дніпрі вибухи — загроза балістичного удару
Дим у небі в Дніпрі. Фото: соцмережі
Ключові моменти Росія застосувала балістику по Дніпру

Вдень, 24 червня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. В області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Росія застосувала балістику по Дніпру

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Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де лунала тривога, зокрема й на Дніпропетровщині.

Зазначається, що було декілька цілей. Станом на 11:07 24 червня карта повітряних тривог мала такий вигляд. 

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Карта повітряних тривог 24 червня 11:07. Фото: скриншот

У соцмережах починають публікувати відео густого диму в Дніпрі внаслідок влучання балістики. 

Водночас глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що Росія атакувала Дніпро і в місті лунала серія вибухів, проте, поки що не уточнив наслідки. 

Нагадаємо, Росія щоденно атакує українські міста. Нещодавно гучні вибухи пролунали в Києві, а також в Сумах

вибух Дніпро ППО ракетний удар балістична атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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