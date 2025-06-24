В Днепре взрывы — угроза баллистического удара

Дым в небе в Днепре. Фото: соцсети

Днем, 24 июня, в Днепре прогремели мощные взрывы. В области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где звучала тревога, в том числе и в Днепропетровской области.

Отмечается, что было несколько целей. По состоянию на 11:07 24 июня карта воздушных тревог имела такой вид.

Карта воздушных тревог 24 июня 11:07. Фото: скриншот

В соцсетях начинают публиковать видео густого дыма в Днепре в результате попадания баллистики.

В то же время глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил, что Россия атаковала Днепр и в городе раздавалась серия взрывов, однако, пока не уточнил последствия.

Напомним, Россия ежедневно атакует украинские города. Недавно громкие взрывы прогремели в Киеве, а также в Сумах.