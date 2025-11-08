Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі з-під завалів дивом врятували маленького собаку — відео

У Дніпрі з-під завалів дивом врятували маленького собаку — відео

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 18:34
Оновлено: 19:20
Обстріл Дніпра 8 листопада — ДСНС дивом врятували маленьку собаку з-під завалів будинку
Врятований собака. Фото: ДСНС

Під час розбору завалів дев'ятиповерхівки в Дніпрі надзвичайники врятували маленького песика — йоркширського тер'єра на ім'я Мішель. Її господарка нині перебуває у лікарні з травмами, отриманими внаслідок російського обстрілу в ніч проти 8 листопада.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Реклама
Читайте також:

Бійці ДСНС врятували собачку Мішель

Собака опинився під завалами багатоповерхівки разом зі своєю власницею під час російського обстрілу. Поки господарка Мішель перебуває під наглядом лікарів, пухнасту улюбленицю тимчасово заберуть знайомі власниці.

Кінологи ДСНС оглянули собаку — попередньо, ушкоджень у неї не виявлено.

Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії тривають. Станом на зараз відомо про трьох загиблих і 11 постраждалих, серед яких двоє дітей. На місці події працюють психологи ДСНС, до яких уже звернулися по допомогу 17 людей.

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні — ворог застосував понад 500 повітряних цілей.

Раніше мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі розповіли про нічну атаку армії РФ по цивільному населенню.

Дніпро собака війна в Україні йоркширський тер'єр ДСНС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації