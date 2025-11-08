Обстріл Дніпра 8 листопада — ДСНС дивом врятували маленьку собаку з-під завалів будинку

Врятований собака. Фото: ДСНС

Під час розбору завалів дев'ятиповерхівки в Дніпрі надзвичайники врятували маленького песика — йоркширського тер'єра на ім'я Мішель. Її господарка нині перебуває у лікарні з травмами, отриманими внаслідок російського обстрілу в ніч проти 8 листопада.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Бійці ДСНС врятували собачку Мішель

Собака опинився під завалами багатоповерхівки разом зі своєю власницею під час російського обстрілу. Поки господарка Мішель перебуває під наглядом лікарів, пухнасту улюбленицю тимчасово заберуть знайомі власниці.

Кінологи ДСНС оглянули собаку — попередньо, ушкоджень у неї не виявлено.

Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії тривають. Станом на зараз відомо про трьох загиблих і 11 постраждалих, серед яких двоє дітей. На місці події працюють психологи ДСНС, до яких уже звернулися по допомогу 17 людей.

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні — ворог застосував понад 500 повітряних цілей.

Раніше мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі розповіли про нічну атаку армії РФ по цивільному населенню.