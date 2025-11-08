Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нічний удар по Дніпру — одна людина загинула, 10 постраждали

Нічний удар по Дніпру — одна людина загинула, 10 постраждали

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 06:12
Оновлено: 06:12
Дніпро атакували дрони 8 листопада - загинула жінка, 10 людей постраждали
Наслідки влучання дрону по будинку. Фото: Telegram ДСНС України

Росіяни в ніч проти 8 листопада вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі. Наразі вже відомо про одну загиблу і ще десятьох поранених.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Реклама
Читайте також:

Наслідки нічної атаки РФ по Дніпру 8 листопада

"Вночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що презвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники поінформували, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт було врятовано 28 людей, серед них — 5 дітей.

"Також у квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки. За медичною допомогою звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано 6 постраждалих, серед яких — одна дитина. Інформація уточнюється", — додали у ДСНС.

Наразі психологи ДСНС надають допомогу постраждалим. Окрім того, працюють 3 пункти незламності для обігріву та відпочинку людей.

У Дніпрі дрон влучив у будинок, постраждали люди 8 листопада
Рятувальники допомагають жінці у Дніпрі. Фото: Telegram ДСНС України

Нагадаємо, що під ранок, 8 листопада, росіяни намагалися атакувати дронами Київ. Внаслідок атаки у столиці були зафіксовані займання.

Також ми писали, що в ніч проти 8 листопада у Сумах та Миколаєві було чути вибухи. Це сталося на тлі фіксації дронів в областях.

пожежа Дніпро обстріли дрон Шахід-136 загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації