Дніпро атакували дрони 8 листопада - загинула жінка, 10 людей постраждали

Росіяни в ніч проти 8 листопада вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі. Наразі вже відомо про одну загиблу і ще десятьох поранених.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Наслідки нічної атаки РФ по Дніпру 8 листопада

"Вночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що презвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники поінформували, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт було врятовано 28 людей, серед них — 5 дітей.

"Також у квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки. За медичною допомогою звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано 6 постраждалих, серед яких — одна дитина. Інформація уточнюється", — додали у ДСНС.

Наразі психологи ДСНС надають допомогу постраждалим. Окрім того, працюють 3 пункти незламності для обігріву та відпочинку людей.

