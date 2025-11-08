Днепр атаковали дроны 8 ноября - погибла женщина, 10 человек пострадали

Ночной удар по Днепру — один человек погиб, 10 пострадали
Россияне в ночь на 8 ноября ударили дроном по многоэтажке в Днепре. Сейчас уже известно об одной погибшей и еще десяти раненых.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.
Последствия ночной атаки РФ по Днепру 8 ноября
"Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", — говорится в сообщении.
Чрезвычайники проинформировали, что во время проведения аварийно-спасательных работ были спасены 28 человек, среди них — 5 детей.
"Также в квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины. За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых — один ребенок. Информация уточняется", — добавили в ГСЧС.
Сейчас психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим. Кроме того, работают 3 пункта несокрушимости для обогрева и отдыха людей.
Напомним, что под утро, 8 ноября, россияне пытались атаковать дронами Киев. В результате атаки в столице были зафиксированы возгорания.
Также мы писали, что в ночь на 8 ноября в Сумах и Николаеве были слышны взрывы. Это произошло на фоне фиксации дронов в областях.
