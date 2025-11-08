Днепр атаковали дроны 8 ноября - погибла женщина, 10 человек пострадали

Последствия попадания дрона по дому. Фото: Telegram ГСЧС Украины

Россияне в ночь на 8 ноября ударили дроном по многоэтажке в Днепре. Сейчас уже известно об одной погибшей и еще десяти раненых.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

"Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники проинформировали, что во время проведения аварийно-спасательных работ были спасены 28 человек, среди них — 5 детей.

"Также в квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины. За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых — один ребенок. Информация уточняется", — добавили в ГСЧС.

Сейчас психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим. Кроме того, работают 3 пункта несокрушимости для обогрева и отдыха людей.

Спасатели помогают женщине в Днепре. Фото: Telegram ГСЧС Украины

