Главная Новости дня Ночной удар по Днепру — один человек погиб, 10 пострадали

Ночной удар по Днепру — один человек погиб, 10 пострадали

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 06:12
обновлено: 06:12
Днепр атаковали дроны 8 ноября - погибла женщина, 10 человек пострадали
Последствия попадания дрона по дому. Фото: Telegram ГСЧС Украины

Россияне в ночь на 8 ноября ударили дроном по многоэтажке в Днепре. Сейчас уже известно об одной погибшей и еще десяти раненых.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины. 

Читайте также:

Последствия ночной атаки РФ по Днепру 8 ноября

"Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники проинформировали, что во время проведения аварийно-спасательных работ были спасены 28 человек, среди них — 5 детей.

"Также в квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины. За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых — один ребенок. Информация уточняется", — добавили в ГСЧС.

Сейчас психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим. Кроме того, работают 3 пункта несокрушимости для обогрева и отдыха людей.

У Дніпрі дрон влучив у будинок, постраждали люди 8 листопада
Спасатели помогают женщине в Днепре. Фото: Telegram ГСЧС Украины

Напомним, что под утро, 8 ноября, россияне пытались атаковать дронами Киев. В результате атаки в столице были зафиксированы возгорания.

Также мы писали, что в ночь на 8 ноября в Сумах и Николаеве были слышны взрывы. Это произошло на фоне фиксации дронов в областях.

пожар Днепр обстрелы дрон Шахид-136 погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
