Обстрел Днепра 8 ноября - ГСЧС чудом спасли маленькую собаку из-под завалов дома

Спасенная собака. Фото: ГСЧС

Во время разбора завалов девятиэтажки в Днепре чрезвычайники спасли маленькую собачку - йоркширского терьера по имени Мишель. Ее хозяйка сейчас находится в больнице с травмами, полученными в результате российского обстрела в ночь на 8 ноября.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Бойцы ГСЧС спасли собачку Мишель

Собака оказалась под завалами многоэтажки вместе со своей хозяйкой во время российского обстрела. Пока хозяйка Мишель находится под наблюдением врачей, пушистую любимицу временно заберут знакомые владелицы.

Кинологи ГСЧС осмотрели собаку — предварительно, повреждений у нее не обнаружено.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. По состоянию на сейчас известно о трех погибших и 11 пострадавших, среди которых двое детей. На месте происшествия работают психологи ГСЧС, к которым уже обратились за помощью 17 человек.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине — враг применил более 500 воздушных целей.

Ранее жители разрушенного дома в Днепре рассказали о ночной атаке армии РФ по гражданскому населению.