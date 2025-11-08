Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Днепре из-под завалов чудом спасли маленькую собаку — видео

В Днепре из-под завалов чудом спасли маленькую собаку — видео

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 18:34
обновлено: 18:35
Обстрел Днепра 8 ноября - ГСЧС чудом спасли маленькую собаку из-под завалов дома
Спасенная собака. Фото: ГСЧС

Во время разбора завалов девятиэтажки в Днепре чрезвычайники спасли маленькую собачку - йоркширского терьера по имени Мишель. Ее хозяйка сейчас находится в больнице с травмами, полученными в результате российского обстрела в ночь на 8 ноября.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Реклама
Читайте также:

Бойцы ГСЧС спасли собачку Мишель

Собака оказалась под завалами многоэтажки вместе со своей хозяйкой во время российского обстрела. Пока хозяйка Мишель находится под наблюдением врачей, пушистую любимицу временно заберут знакомые владелицы.

Кинологи ГСЧС осмотрели собаку — предварительно, повреждений у нее не обнаружено.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. По состоянию на сейчас известно о трех погибших и 11 пострадавших, среди которых двое детей. На месте происшествия работают психологи ГСЧС, к которым уже обратились за помощью 17 человек.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине — враг применил более 500 воздушных целей.

Ранее жители разрушенного дома в Днепре рассказали о ночной атаке армии РФ по гражданскому населению.

Днепр собака война в Украине йоркширский терьер ГСНС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации