У Дніпрі вибухнув легковий автомобіль — деталі

Горить автомобіль. Ілюстративне фото: pmg.ua

У суботу, 6 червня, у Дніпрі вибухнув легковий автомобіль. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це інформує пресслужба Поліції міста Дніпра.

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Вибух автомобіля у Дніпрі — що відомо

У суботу, 6 червня, у Дніпрі вибухнув легковий автомобіль. Наразі поліція працює на місці вибуху.

Постраждалих внаслідок події не має. За попередньою інформацією, міг вибухнути газовий балон.

"6 червня до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з районів міста. На місце події прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. Пожежу, яка виникла, загасили", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

А також зазначається, що зараз на місці працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини вибуху.

Скриншот повідомлення Поліції міста Дніпра/Facebook

Раніше ми інформували, що в одному з сіл Березівського району Одещини також вибухнув автомобіль.

Також ми писали, що в п'ятницю вдень, 6 червня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи.