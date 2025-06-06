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В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

6 червня 2025 16:52
Євтушенко Аліна - редактор
У Дніпрі пролунали вибухи — деталі та наслідки
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

У п'ятницю вдень, 6 червня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. На момент вибуху у місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це інформують місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Вибухи у Дніпрі 6 червня — що відомо

У п'ятницю, 6 червня, близько 16:45 у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, о 16:33 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог

Карта тривог
Карта повітряних тривог станом на 17:06. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня потужні вибухи лунали у Києві — росіяни масовано атакували столицю.

Також цієї ночі гучні вибухи чули й мешканці Тернополя — тривала атака БпЛА.

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