У Дніпрі пролунали вибухи — деталі та наслідки

В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно
У п'ятницю вдень, 6 червня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. На момент вибуху у місті було оголошено повітряну тривогу.
Про це інформують місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
Вибухи у Дніпрі 6 червня — що відомо
У п'ятницю, 6 червня, близько 16:45 у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, о 16:33 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Карта повітряних тривог
Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня потужні вибухи лунали у Києві — росіяни масовано атакували столицю.
Також цієї ночі гучні вибухи чули й мешканці Тернополя — тривала атака БпЛА.
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