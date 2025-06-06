В Днепре прогремели взрывы - детали и последствия

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В пятницу днем, 6 июня, в Днепре прогремели мощные взрывы. На момент взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют местные Telegram-каналы и СМИ.

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В пятницу, 6 июня, около 16:45 в Днепре прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в 16:33 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:06. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 6 июня мощные взрывы раздавались в Киеве — россияне массированно атаковали столицу.

Также этой ночью громкие взрывы слышали и жители Тернополя — продолжалась атака БпЛА.