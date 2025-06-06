В Днепре прогремели взрывы - детали и последствия

В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно
В пятницу днем, 6 июня, в Днепре прогремели мощные взрывы. На момент взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют местные Telegram-каналы и СМИ.
Взрывы в Днепре 6 июня — что известно
В пятницу, 6 июня, около 16:45 в Днепре прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в 16:33 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Карта воздушных тревог
Напомним, что в ночь на 6 июня мощные взрывы раздавались в Киеве — россияне массированно атаковали столицу.
Также этой ночью громкие взрывы слышали и жители Тернополя — продолжалась атака БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!