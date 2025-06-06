В Днепре взорвался легковой автомобиль - детали

В Днепре взорвался автомобиль — что известно
В субботу, 6 июня, в Днепре взорвался легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом информирует пресс-служба полиции города Днепра.
Взрыв автомобиля в Днепре — что известно
В субботу, 6 июня, в Днепре взорвался легковой автомобиль. Сейчас полиция работает на месте взрыва.
Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительной информации, мог взорваться газовый баллон.
"6 июня в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из районов города. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, спасатели и работники взрывотехнической службы. Пожар, который возник, потушили", — говорится в сообщении правоохранителей.
А также отмечается, что сейчас на месте работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства взрыва.
Ранее мы информировали, что в одном из сел Березовского района Одесской области также взорвался автомобиль.
Также мы писали, что в пятницу днем, 6 июня, в Днепре прогремели мощные взрывы.
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