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В Днепре взорвался автомобиль — что известно

6 июня 2025 18:52
Евтушенко Алина - редактор
В Днепре взорвался легковой автомобиль - детали
Горит автомобиль. Иллюстративное фото: pmg.ua
Евтушенко Алина - редактор

В субботу, 6 июня, в Днепре взорвался легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом информирует пресс-служба полиции города Днепра.

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Взрыв автомобиля в Днепре — что известно

В субботу, 6 июня, в Днепре взорвался легковой автомобиль. Сейчас полиция работает на месте взрыва.

Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительной информации, мог взорваться газовый баллон.

"6 июня в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из районов города. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, спасатели и работники взрывотехнической службы. Пожар, который возник, потушили", — говорится в сообщении правоохранителей.

А также отмечается, что сейчас на месте работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства взрыва.

Дніпро
Скриншот сообщения Полиции города Днепра/Facebook

Ранее мы информировали, что в одном из сел Березовского района Одесской области также взорвался автомобиль.

Также мы писали, что в пятницу днем, 6 июня, в Днепре прогремели мощные взрывы.

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