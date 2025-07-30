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Головна Новини дня У Дніпрі судили українця — воював у складі армії окупантів РФ

У Дніпрі судили українця — воював у складі армії окупантів РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 03:32
Суд Дніпра дав 15 років українцю, який добровільно воював в армії РФ
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд Дніпра визнав громадянина України винним у державній зраді. Він добровільно вступив до армії окупантів РФ та воював проти ЗСУ.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинувачений, будучи громадянином України, добровільно вступив до лав Збройних сил Російської Федерації та брав участь у бойових діях проти України.

Суд встановив, що обвинувачений раніше відбував покарання у виправній колонії суворого режиму в місті Волгоград, Російська Федерація за скоєння злочину. Після звільнення він свідомо та з корисливих мотивів підписав контракт на військову службу в армії РФ.

Обвинувачений брав участь у бойових діях на території Донецької області України, виконуючи накази російського командування. Він визнав свою вину, заявивши, що розумів наслідки своїх дій та щиро кається.

Рішення суду

За сукупністю скоєних злочинів суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, йому заборонено протягом 13 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Раніше ми інформували, що у Харкові молодик добровільно пішов на співпрацю із російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про українських військових. Суд його покарав за державну зраду.

Також повідомлялось, що на Одещині затримали агентів ФСБ, які передавали РФ дані про переміщення військових ЗСУ. За державну зраду фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

суд Дніпро держзрада судові рішення армія РФ
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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