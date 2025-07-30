Суд Днепра дал 15 лет украинцу, который добровольно воевал в армии РФ

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Днепра признал гражданина Украины виновным в государственной измене. Он добровольно вступил в армию оккупантов РФ и воевал против ВСУ.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, обвиняемый, будучи гражданином Украины, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и участвовал в боевых действиях против Украины.

Суд установил, что обвиняемый ранее отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в городе Волгоград, Российская Федерация за совершение преступления. После освобождения он сознательно и из корыстных побуждений подписал контракт на военную службу в армии РФ.

Обвиняемый участвовал в боевых действиях на территории Донецкой области Украины, выполняя приказы российского командования. Он признал свою вину, заявив, что понимал последствия своих действий и искренне раскаивается.

Решение суда

По совокупности совершенных преступлений суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, ему запрещено в течение 13 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Ранее мы информировали, что в Харькове молодой человек добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, передавая им информацию об украинских военных. Суд его наказал за государственную измену.

Также сообщалось, что в Одесской области задержали агентов ФСБ, которые передавали РФ данные о перемещении военных ВСУ. За государственную измену фигурантам грозит пожизненное заключение.