Вибухи в Дніпрі увечері 13 березня — чим атакувала РФ

Дим у небі після вибуху. Ілюстративне фото: Flickr

У Дніпрі увечері в четвер, 13 березня, пролунали вибухи. Російські війська атакували місто безпілотниками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Дніпро 13 березня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив, що над областю російські безпілотники.

"Знову атака безпілотників на область. Будьте в безпечних місцях", — написав він.

Скриншот допису Лисака

Зазначимо, що станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, увечері вибухи також лунали у Харкові. Росія атакувала місто за допомогою дронів.

А в Костянтинівці Донецької області рятувальники дістали жінку, яка перебувала під завалами будинку майже добу та вижила.