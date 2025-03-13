Вибухи в Дніпрі увечері 13 березня — чим атакувала РФ

У Дніпрі пролунали вибухи
У Дніпрі увечері в четвер, 13 березня, пролунали вибухи. Російські війська атакували місто безпілотниками.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Дніпро 13 березня
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив, що над областю російські безпілотники.
"Знову атака безпілотників на область. Будьте в безпечних місцях", — написав він.
Зазначимо, що станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, увечері вибухи також лунали у Харкові. Росія атакувала місто за допомогою дронів.
А в Костянтинівці Донецької області рятувальники дістали жінку, яка перебувала під завалами будинку майже добу та вижила.
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