Взрывы в Днепре вечером 13 марта — чем атаковала РФ

В Днепре прогремели взрывы
В Днепре вечером в четверг, 13 марта, прогремели взрывы. Российские войска атаковали город беспилотниками.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Днепр 13 марта
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак предупредил, что над областью российские беспилотники.
"Опять атака беспилотников на область. Будьте в безопасных местах", — написал он.
Отметим, что по состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, вечером взрывы также раздавались в Харькове. Россия атаковала город с помощью дронов.
А в Константиновке Донецкой области спасатели достали женщину, которая находилась под завалами дома почти сутки и выжила.
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