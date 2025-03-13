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В Днепре прогремели взрывы

13 марта 2025 22:28
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Днепре вечером 13 марта — чем атаковала РФ
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: Flickr
Евгения Брюховецкая - редактор

В Днепре вечером в четверг, 13 марта, прогремели взрывы. Российские войска атаковали город беспилотниками.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак предупредил, что над областью российские беспилотники.

"Опять атака беспилотников на область. Будьте в безопасных местах", — написал он.

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Скриншот поста Лысака

Отметим, что по состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Луганской областях и в Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вечером взрывы также раздавались в Харькове. Россия атаковала город с помощью дронов.

А в Константиновке Донецкой области спасатели достали женщину, которая находилась под завалами дома почти сутки и выжила.

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