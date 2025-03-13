Взрывы в Днепре вечером 13 марта — чем атаковала РФ

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: Flickr

В Днепре вечером в четверг, 13 марта, прогремели взрывы. Российские войска атаковали город беспилотниками.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Днепр 13 марта

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак предупредил, что над областью российские беспилотники.

"Опять атака беспилотников на область. Будьте в безопасных местах", — написал он.

Скриншот поста Лысака

Отметим, что по состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вечером взрывы также раздавались в Харькове. Россия атаковала город с помощью дронов.

А в Константиновке Донецкой области спасатели достали женщину, которая находилась под завалами дома почти сутки и выжила.