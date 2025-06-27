Кількість загиблих у Дніпрі після атаки 24 червня зросла

Швидка допомога в Дніпрі на місці атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Дніпро, яку було здійснено 24 червня, зросла. Тоді російські війська випустили на місто кілька балістичних ракет.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким", — написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, Росія завдала балістичного ракетного удару по Дніпру вдень, 24 червня.

Більшість атакованих об'єктів в Дніпрі є об'єктами цивільної інфраструктури.