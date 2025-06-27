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Головна Новини дня У Дніпрі померла іще одна людина від російської атаки 24 червня

У Дніпрі померла іще одна людина від російської атаки 24 червня

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 10:44
Кількість загиблих у Дніпрі після атаки 24 червня зросла
Швидка допомога в Дніпрі на місці атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Ключові моменти У Дніпрі побільшало загиблих внаслідок атаки 24 червня

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Дніпро, яку було здійснено 24 червня, зросла. Тоді російські війська випустили на місто кілька балістичних ракет. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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У Дніпрі побільшало загиблих внаслідок атаки 24 червня

"Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким", — написав Сергій Лисак. 

Нагадаємо, Росія завдала балістичного ракетного удару по Дніпру вдень, 24 червня. 

Більшість атакованих об'єктів в Дніпрі є об'єктами цивільної інфраструктури

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Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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