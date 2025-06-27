Количество погибших в Днепре после атаки 24 июня возросло

Скорая помощь в Днепре на месте атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Количество погибших в результате ракетной атаки на Днепр, которая была осуществлена 24 июня, возросло. Тогда российские войска выпустили на город несколько баллистических ракет.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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"Увеличилось количество погибших из-за ракетной атаки на Днепр, которую враг совершил 24 июня. Она унесла жизни 21 человека. Соболезнования родным и близким", — написал Сергей Лысак.

Напомним, Россия нанесла баллистический ракетный удар по Днепру днем, 24 июня.

Большинство атакованных объектов в Днепре являются объектами гражданской инфраструктуры.