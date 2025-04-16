Обстріл Дніпра 16 квітня - які наслідки

У Дніпрі після атаки БпЛА є пожежі, пошкоджені будинки
У середу, 16 квітня, росіяни атакували Дніпро. У місті сталося кілька пожеж.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Які наслідки обстрілу Дніпра
"Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо", — написав Лисак.
Він нагадав, що повітряна тривога все ще продовжується.
"Подбайте про безпеку", — додав він.
Раніше Лисак попереджав про те, що треба не ігнорувати тривогу.
Раніше стало відомо, що у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів через атаку ворожих дронів на місто.
А уночі 16 квітня в Одесі неодноразово лунали вибухи. Місто опинилося під ударом ворожих безпілотників.
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