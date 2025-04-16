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У Дніпрі після атаки БпЛА є пожежі, пошкоджені будинки

16 квітня 2025 22:59
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Дніпра 16 квітня - які наслідки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: соцмережі
Анастасія Писаненко - редактор

У середу, 16 квітня, росіяни атакували Дніпро. У місті сталося кілька пожеж.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Які наслідки обстрілу Дніпра

"Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо", — написав Лисак.

Він нагадав, що повітряна тривога все ще продовжується.

"Подбайте про безпеку", — додав він.

Раніше Лисак попереджав про те, що треба не ігнорувати тривогу.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів через атаку ворожих дронів на місто.

А уночі 16 квітня в Одесі неодноразово лунали вибухи. Місто опинилося під ударом ворожих безпілотників.

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