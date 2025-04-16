Обстрел Днепра 16 апреля - какие последствия

В Днепре после атаки БпЛА есть пожары, повреждены дома
В среду, 16 апреля, россияне атаковали Днепр. В городе произошло несколько пожаров.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
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"Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем", -- написал Лысак.
Он напомнил, что воздушная тревога все еще продолжается.
"Позаботьтесь о безопасности", — добавил он.
Ранее Лысак предупреждал о том, что надо не игнорировать тревогу.
Ранее стало известно, что в Днепре прозвучало более 10 взрывов из-за атаки вражеских дронов на город.
А ночью 16 апреля в Одессе неоднократно раздавались взрывы. Город оказался под ударом вражеских беспилотников.
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