Обстрел Днепра 16 апреля - какие последствия

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: соцсети

В среду, 16 апреля, россияне атаковали Днепр. В городе произошло несколько пожаров.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Какие последствия обстрела Днепра

"Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем", -- написал Лысак.

Он напомнил, что воздушная тревога все еще продолжается.

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"Позаботьтесь о безопасности", — добавил он.

Ранее Лысак предупреждал о том, что надо не игнорировать тревогу.

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Ранее стало известно, что в Днепре прозвучало более 10 взрывов из-за атаки вражеских дронов на город.

А ночью 16 апреля в Одессе неоднократно раздавались взрывы. Город оказался под ударом вражеских беспилотников.

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