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Пролунало понад 10 вибухів — Дніпро атакують російські БПлА

16 квітня 2025 22:44
Анастасія Писаненко - редактор
Росіяни завдали удару по Дніпру 16 квітня - що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: скріншот з відео
Анастасія Писаненко - редактор

У середу, 16 квітня, у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. Росіяни атакували місто дронами.

Про це повідомляють місцеві канали.

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У деяких районах перебої зі світлом.

Влада поки не коментувала обстріл.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що не треба ігнорувати повітряну тривогу.

"Подбайте про безпечні місця. Бережіть себе та близьких", — написав він.

Пролунало понад 10 вибухів — Дніпро атакують російські БПлА - фото 1
Пост Сергія Лисака. Фото: скріншот

Нагадаємо, уночі 16 квітня в Одесі неодноразово лунали вибухи. Місто опинилося під ударом ворожих безпілотників.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 15 квітня оголосили повітряну тривогу в Києві. Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко попереджав про загрозу ударних БпЛА.

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