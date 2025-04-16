Росіяни завдали удару по Дніпру 16 квітня - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: скріншот з відео

У середу, 16 квітня, у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. Росіяни атакували місто дронами.

Про це повідомляють місцеві канали.

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У деяких районах перебої зі світлом.

Влада поки не коментувала обстріл.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що не треба ігнорувати повітряну тривогу.

"Подбайте про безпечні місця. Бережіть себе та близьких", — написав він.

Пост Сергія Лисака. Фото: скріншот

Нагадаємо, уночі 16 квітня в Одесі неодноразово лунали вибухи. Місто опинилося під ударом ворожих безпілотників.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 15 квітня оголосили повітряну тривогу в Києві. Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко попереджав про загрозу ударних БпЛА.