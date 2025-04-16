Россияне нанесли удар по Днепру 16 апреля - что известно

Прозвучало более 10 взрывов — Днепр атакуют российские БПлА
В среду, 16 апреля, в Днепре прогремело более 10 взрывов. Россияне атаковали город дронами.
Об этом сообщают местные каналы.
Что известно о взрывах в Днепре.
В некоторых районах перебои со светом.
Власти пока не комментировали обстрел.
Ранее председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал, что не надо игнорировать воздушную тревогу.
"Позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и близких", — написал он.
Напомним, ночью 16 апреля в Одессе неоднократно раздавались взрывы. Город оказался под ударом вражеских беспилотников.
Также мы сообщали, что поздно вечером 15 апреля объявили воздушную тревогу в Киеве. Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко предупреждал об угрозе ударных БпЛА.
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