Россияне нанесли удар по Днепру 16 апреля - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В среду, 16 апреля, в Днепре прогремело более 10 взрывов. Россияне атаковали город дронами.

Об этом сообщают местные каналы.

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В некоторых районах перебои со светом.

Власти пока не комментировали обстрел.

Ранее председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал, что не надо игнорировать воздушную тревогу.

"Позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и близких", — написал он.

Пост Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, ночью 16 апреля в Одессе неоднократно раздавались взрывы. Город оказался под ударом вражеских беспилотников.

Также мы сообщали, что поздно вечером 15 апреля объявили воздушную тревогу в Киеве. Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко предупреждал об угрозе ударных БпЛА.