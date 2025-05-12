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У Дніпрі підлітки знімали, як тоне чоловік — деталі від поліції

12 травня 2025 16:38
Аркадій Пастула - Редактор
У Дніпрі підлітки знімали смерть чоловіка у водоймі — що відомо
Поліцейський. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У Дніпрі підлітки знімали на мобільний телефон, як тоне чоловік у водоймі карʼєру. Згодом місцеві виявили його тіло без ознак життя.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області у Telegram у понеділок, 12 травня.

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Наразі правоохоронці встановлюють підлітків, які знімали відео. 

"10 травня його тіло без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Після цього у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали", — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що за цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження  за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

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Допис поліції Дніпропетровської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області на кладовищі чоловік пограбував підлітка з інвалідністю. Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру.

Раніше у Харкові правоохоронці викрили школярку, яка підпалювала автомобілі Збройних сил України. Вона робила це на замовлення Росії.

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