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В Днепре подростки снимали, как тонет мужчина — детали от полиции

12 мая 2025 16:38
Аркадий Пастула - Редактор
В Днепре подростки снимали смерть мужчины в водоеме — что известно
Полицейский. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Днепре подростки снимали на мобильный телефон, как тонет мужчина в водоеме карьера. Впоследствии местные обнаружили его тело без признаков жизни.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в Telegram в понедельник, 12 мая.

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Сейчас правоохранители устанавливают подростков, которые снимали видео.

"10 мая его тело без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию. После этого в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, но никакой помощи не оказали", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

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Пост полиции Днепропетровской области. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области на кладбище мужчина ограбил подростка с инвалидностью. Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении.

Ранее в Харькове правоохранители разоблачили школьницу, которая поджигала автомобили Вооруженных сил Украины. Она делала это по заказу России.

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