Підліток співпрацював із російськими спецслужбами — яке покарання обрав для нього суд

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області. Фото: ng.cn.court.gov.ua

У Чернігівській області неповнолітній хлопець повідомляв спецслужбам РФ про розташування енергооб'єктів і військових пристроїв. За держзраду юнака притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області ухвалив у п'ятницю, 25 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігуранта завербував старший знайомий, який співпрацював із представником російських спецслужб і отримував від нього завдання щодо збору інформації. Разом хлопці фотографували та фіксували на відео опори лінії електропередач і пристрої, які, на їхню думку, належали ЗСУ. Для зйомки порушники використовували програму Timemark, в якій до фото й відео додаєтся позначка з географічними позначками місця, де була зйомка, й дати.

Наприкінці серпня минулого року фігурант встановив на дереві коробку із пристроєм для фіксації повітряних цілей. За кілька годин після цього хлопця затримали.

Рішення суду

Підліток уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. У результаті хлопця засудили до п'яти років позбавлення волі, однак упродовж 30 днів від дня проголошення рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Харківщині засудили до позбавлення жінку, яка під час російської окупації села Козача Лопань співпрацювала із загарбниками. Фігурантка була "начальником відділу документаційного забезпечення" та отримувала зарплату рублями.

Також ми повідомляли, що житель Івано-Франківської області поширював у Viber-групі інформацію про блокпости ТЦК та СП. Йому призначили покарання у вигляді двох років умовного терміну.