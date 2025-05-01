Подросток сотрудничал с российскими спецслужбами — какое наказание избрал для него суд

Подросток за деньги сотрудничал с РФ — как его наказал суд
В Черниговской области несовершеннолетний парень сообщал спецслужбам РФ о расположении энергообъектов и военных устройств. За госизмену юношу привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Нежинский горрайонный суд Черниговской области вынес в пятницу, 25 апреля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фигуранта завербовал старший знакомый, который сотрудничал с представителем российских спецслужб и получал от него задания по сбору информации. Вместе парни фотографировали и фиксировали на видео опоры линии электропередач и устройства, которые, по их мнению, принадлежали ВСУ. Для съемки нарушители использовали программу Timemark, в которой к фото и видео добавляется отметка с географическими отметками места, где была съемка, и даты.
В конце августа прошлого года фигурант установил на дереве коробку с устройством для фиксации воздушных целей. Через несколько часов после этого парня задержали.
Решение суда
Подросток заключил с прокурором соглашение о признании виновности. В результате парня приговорили к пяти годам лишения свободы, однако в течение 30 дней со дня провозглашения решения суда можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, на Харьковщине приговорили к лишению свободы женщину, которая во время российской оккупации села Казачья Лопань сотрудничала с захватчиками. Фигурантка была "начальником отдела документационного обеспечения" и получала зарплату рублями.
Также мы сообщали, что житель Ивано-Франковской области распространял в Viber-группе информацию о блокпостах ТЦК и СП. Ему назначили наказание в виде двух лет условного срока.
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