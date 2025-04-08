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У Дніпрі перші жертви через атаку РФ — що відомо

8 квітня 2025 23:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Дніпрі є жертви після атаки російських окупантів
Пожежники на місці подій. Ілюстративне фото: ДСНС
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Після сьогоднішньої атаки російських окупантів на Дніпро місцева влада інформує про перші жертви серед мирного населення. Є руйнування та пожежі після прильоту ворожих БпЛА.

Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

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Повідомлення Дніпропетровської ОВА. Фото: Скриншот

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поступила інформація про десятьох постраждалих. Одна жінка у важкому стані. Лікарі надають допомогу шести іншим містянам.

Люди отримали осколкові ураження, а також черепо-мозкові травми. У багатьох сильний стрес. 

Раніше стало відомо про обстріл Дніпра. Місто атакували ворожі дрони.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали близько 21:00, а після о 23:00. Терехов повідомив про приліт по Київському району.

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