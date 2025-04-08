Обстріл Дніпра 8 квітня — які наслідки

Обстріл Дніпра — на місці атаки сталися пожежі
8 квітня 2025 23:13
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: відкриті джерела
Ввечері у вівторок, 8 квітня, російські окупанти обстріляли Дніпро. Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Що відомо про обстріл Дніпра
"Дніпро. Було гучно", — пише Лисак.
За його словами, внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі.
Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.
Раніше стало відомо про обстріл Дніпра. Місто атакували ворожі дрони.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали близько 21:00, а після о 23:00. Терехов повідомив про приліт по Київському району.
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