Обстріл Дніпра 8 квітня — які наслідки

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: відкриті джерела

Ввечері у вівторок, 8 квітня, російські окупанти обстріляли Дніпро. Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Що відомо про обстріл Дніпра

"Дніпро. Було гучно", — пише Лисак.

За його словами, внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі.

Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто.

Раніше стало відомо про обстріл Дніпра. Місто атакували ворожі дрони.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали близько 21:00, а після о 23:00. Терехов повідомив про приліт по Київському району.