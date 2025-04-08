Обстрел Днепра 8 апреля — какие последствия

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: открытые источники

Вечером во вторник, 8 апреля, российские оккупанты обстреляли Днепр. В результате атаки БпЛА в городе произошли пожары.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Что известно об обстреле Днепра

"Днепр. Было громко", — пишет Лысак.

По его словам, в результате атаки БпЛА в городе произошли пожары.

Предварительно есть повреждения частных домов и авто.

Ранее стало известно об обстреле Днепра. Город атаковали вражеские дроны.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались около 21:00, а после в 23:00. Терехов сообщил о прилете по Киевскому району.