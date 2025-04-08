В Днепре есть жертвы после атаки российских оккупантов

В Днепре первые жертвы из-за атаки РФ — что известно
После сегодняшней атаки российских оккупантов на Днепр местные власти информируют о первых жертвах среди мирного населения. Есть разрушения и пожары после прилета вражеских БпЛА.
Об этом сообщают в Днепропетровской ОГА.
Что известно на данный момент
По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, поступила информация о десяти пострадавших. Одна женщина — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь шести другим горожанам.
Люди получили осколочные поражения, а также черепно-мозговые травмы. У многих сильный стресс.
Ранее стало известно об обстреле Днепра. Город атаковали вражеские дроны.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались около 21:00, а после в 23:00. Терехов сообщил о прилете по Киевскому району.
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