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В Днепре первые жертвы из-за атаки РФ — что известно

8 апреля 2025 23:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Днепре есть жертвы после атаки российских оккупантов
Пожарные на месте событий. Иллюстративное фото: ГСЧС
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

После сегодняшней атаки российских оккупантов на Днепр местные власти информируют о первых жертвах среди мирного населения. Есть разрушения и пожары после прилета вражеских БпЛА.

Об этом сообщают в Днепропетровской ОГА.

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Сообщение Днепропетровской ОГА. Фото: Скриншот

По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, поступила информация о десяти пострадавших. Одна женщина — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь шести другим горожанам.

Люди получили осколочные поражения, а также черепно-мозговые травмы. У многих сильный стресс.

Ранее стало известно об обстреле Днепра. Город атаковали вражеские дроны.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались около 21:00, а после в 23:00. Терехов сообщил о прилете по Киевскому району.

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