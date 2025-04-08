В Днепре есть жертвы после атаки российских оккупантов

Пожарные на месте событий. Иллюстративное фото: ГСЧС

После сегодняшней атаки российских оккупантов на Днепр местные власти информируют о первых жертвах среди мирного населения. Есть разрушения и пожары после прилета вражеских БпЛА.

Об этом сообщают в Днепропетровской ОГА.

Реклама

Читайте также:

Что известно на данный момент

Сообщение Днепропетровской ОГА. Фото: Скриншот

По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, поступила информация о десяти пострадавших. Одна женщина — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь шести другим горожанам.

Люди получили осколочные поражения, а также черепно-мозговые травмы. У многих сильный стресс.

Ранее стало известно об обстреле Днепра. Город атаковали вражеские дроны.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались около 21:00, а после в 23:00. Терехов сообщил о прилете по Киевскому району.