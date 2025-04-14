Суд покарав колишнього зека, який розтрощив громадський заклад у Дніпрі

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Дніпрі чоловік в стані алкогольного сп'яніння вчинив хуліганство, завдавши збитків закладу громадського харчування. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2024 року чоловік звільнився з місць позбавлення волі і проживав з дівчиною в орендованій квартирі у Дніпрі.

Однак 21 січня близько 8:30 він ночував на вулиці, оскільки посварився із дівчиною і вона його вигнала з квартири. Упродовж ночі чоловік випив 2 літри пива та пляшку коньяку, внаслідок чого був у стані алкогольного сп'яніння.

Після, він побачив один із закладів громадського харчування. Через агресивний настрій громадянин розбив склопакет на вхідних дверях та завдав низку інших збитків закладу.

"Він розбив склопакет на вхідних дверях, в середині магазину була продавщиця, якій він вказав, що буде все ламати та бити, розкидав з прилавку посуд, напої, перекинув платіжний термінал. Вимагав покликати власника цього закладу, або викликати поліцію чи працівників ТЦК", — йдеться у матеріалах справи.

Під час судового засідання тоді що "колишній зек" повністю визнав свою провину. Крім того, погодився з розміром матеріальних збитків у сумі 9640 гривень, спричинених внаслідок пошкодження майна в тому закладі. Також вказав, що до моменту судового засідання не відшкодував заподіяні ним збитки.

Рішення суду

Жовтневий районний суд Дніпра, враховуючи повне визнання провини у скоєному злочині, а також попередні судимості, призначив чоловіку покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Рівному суд виніс вирок громадянці, яку звинувачували в організації інтим-послуг. Зокрема, вона залучила свою знайому до роботи на "інтимному фронті" за відсоток від послуг.

Також ми повідомляємо, що у Львівській області судили водія, який збив мотоцикліста на смерть. Після аварії чоловік покинув місце ДТП та втік.