Суд наказал бывшего зэка, который разбил общественное заведение в Днепре

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Днепре мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил хулиганство, нанеся ущерб заведению общественного питания. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года мужчина освободился из мест лишения свободы и проживал с девушкой в съемной квартире в Днепре.

Однако 21 января около 8:30 он ночевал на улице, поскольку поссорился с девушкой и она его выгнала из квартиры. В течение ночи мужчина выпил 2 литра пива и бутылку коньяка, в результате чего был в состоянии алкогольного опьянения.

После, он увидел одно из заведений общественного питания. По причине агрессивного настроения гражданин разбил стеклопакет на входной двери и нанес ряд других убытков заведению.

"Он разбил стеклопакет на входной двери, в середине магазина была продавщица, которой он указал, что будет все ломать и бить, разбросал с прилавка посуду, напитки, опрокинул платежный терминал. Требовал позвать владельца этого заведения, или вызвать полицию или работников ТЦК", — говорится в материалах дела.

Во время судебного заседания тогда что "бывший зек" полностью признал свою вину. Кроме того, согласился с размером материального ущерба в сумме 9640 гривен, вызванных в результате повреждения имущества в том заведении. Также указал, что до момента судебного заседания не возместил причиненные им убытки.

Решение суда

Октябрьский районный суд Днепра, учитывая полное признание вины в совершенном преступлении, а также предыдущие судимости, назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Ровно суд вынес приговор гражданке, которую обвиняли в организации интим-услуг. В частности, она привлекла свою знакомую к работе на "интимном фронте" за процент от услуг.

Также мы сообщаем, что во Львовской области судили водителя, который сбил мотоциклиста насмерть. После аварии мужчина покинул место ДТП и скрылся.