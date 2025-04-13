Обвинувачена залучила до інтим-послуг свою знайому і брала з неї відсоток від заробітку

Робітниця інтим-послуг на роботі. Ілюстративне фото: pexels.com

У Рівному суд міста виніс вирік громадянці, яку звинувачували в організації інтим-послуг. Вона залучила свою знайому до роботи на "інтимному фронті" за відсоток від послуг.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачена скористувалась складним фінансовим становищем своєї знайомої та запропонувала їй під своїм "дахом" надавати інтимні послуги чоловікам за плату. З суми отриманого обвинувачена забирала 15%.

Сама сутенерка за цей відсоток мала забезпечувати пошук клієнтів та захист від них у випадку неприємностей. Місцем "роботи" були автомобілі, орендовані подобово квартири або готельні номери. За інтим-послуги подруга брала 3000 грн.

Вирок суду

Суддя визнав обвинувачену винною за статтею 303 ККУ (сутенерство або втягнення в заняття проституцією). За рішенням суду вирок сутенерці передбачає один рік іспитового терміну.

Раніше повідомлялось, що суд у Запоріжжі виніс вирок чоловіку, який паралельно з роботою таксистом організовував зустрічі з жінками, які займались сексом за гроші. Щоб викрити цю схему, правоохоронці відправили до сутенера свою людину, яка двічі займалася сексом за гроші та свідчила про це в суді.

А іноземець в Одесі вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Проте правоохоронці його спіймали на гарячому, фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення.