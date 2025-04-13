Обвиняемая привлекла к интим-услугам свою знакомую и брала с нее процент от заработка

Работница интим-услуг на работе. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ровно суд города вынес приговор гражданке, которую обвиняли в организации интим-услуг. Она привлекла свою знакомую к работе на "интимном фронте" за процент от услуг.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемая воспользовалась сложным финансовым положением своей знакомой и предложила ей под своей "крышей" предоставлять интимные услуги мужчинам за плату. Из суммы полученного обвиняемая забирала 15%.

Сама сутенерша за этот процент должна была обеспечивать поиск клиентов и защиту от них в случае неприятностей. Местом "работы" были автомобили, арендованные посуточно квартиры или гостиничные номера. За интим-услуги подруга брала 3000 грн.

Приговор суда

Судья признал обвиняемую виновной по статье 303 УКУ (сутенерство или вовлечение в занятие проституцией). По решению суда приговор сутенерше предусматривает один год испытательного срока.

Ранее сообщалось, что суд в Запорожье вынес приговор мужчине, который параллельно с работой таксистом организовывал встречи с женщинами, которые занимались сексом за деньги. Чтобы разоблачить эту схему, правоохранители отправили к сутенеру своего человека, который дважды занимался сексом за деньги и свидетельствовал об этом в суде.

А иностранец в Одессе вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. Однако правоохранители его поймали с поличным, фигуранту грозит до 12 лет заключения.