У Дніпрі чоловік погрожував поліцейським підірвати гранату

Дві гранати. Фото: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі чоловік погрожував працівникам поліції підірвати гранату. 38-річного порушника затримали.

Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області у суботу, 23 листопада.

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У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату

Патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля "ВАЗ", який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями 38-річний чоловік поводився зухвало та агресивно. Потім порушник дістав гранату та почав погрожувати її підірвати.

"Під час перемовин поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати боєприпас. На щастя, люди не постраждали", — інформують у поліції.

Допис Нацполіції про інцидент у Дніпрі. Фото: скриншот

Після перемовин чоловік віддав дві гранати поліцейським. Його затримали та повідомили про підозру за двома статтями. Чоловікові інкримінують погрозу працівникам правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, в Одеській області військовий-контрактник знайшов гранату та возив її із собою в автомобілі. Боєприпас знайшли правоохоронці й відправили чоловіка на лаву підсудних.

У харків'янина вилучили бойову гранату Ф-1. Чоловікові оголосили підозру, йому загрожує кримінальна відповідальність.