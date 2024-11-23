У Дніпрі чоловік погрожував поліцейським підірвати гранату

У Дніпрі чоловік погрожував копам гранатою — чим все закінчилось
У Дніпрі чоловік погрожував працівникам поліції підірвати гранату. 38-річного порушника затримали.
Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області у суботу, 23 листопада.
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату
Патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля "ВАЗ", який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями 38-річний чоловік поводився зухвало та агресивно. Потім порушник дістав гранату та почав погрожувати її підірвати.
"Під час перемовин поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати боєприпас. На щастя, люди не постраждали", — інформують у поліції.
Після перемовин чоловік віддав дві гранати поліцейським. Його затримали та повідомили про підозру за двома статтями. Чоловікові інкримінують погрозу працівникам правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.
Нагадаємо, в Одеській області військовий-контрактник знайшов гранату та возив її із собою в автомобілі. Боєприпас знайшли правоохоронці й відправили чоловіка на лаву підсудних.
У харків'янина вилучили бойову гранату Ф-1. Чоловікові оголосили підозру, йому загрожує кримінальна відповідальність.
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