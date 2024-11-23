В Днепре мужчина угрожал полицейским взорвать гранату

В Днепре мужчина угрожал копам гранатой — чем все закончилось
В Днепре мужчина угрожал работникам полиции взорвать гранату. 38-летнего нарушителя задержали.
Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области в субботу, 23 ноября.
В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату
Патрульные полицейские остановили водителя автомобиля "ВАЗ", который нарушил правила дорожного движения. Во время общения с правоохранителями 38-летний мужчина вел себя вызывающе и агрессивно. Затем нарушитель достал гранату и начал угрожать ее взорвать.
"В ходе переговоров полицейским удалось убедить мужчину отдать боеприпас. К счастью, люди не пострадали", — информируют в полиции.
После переговоров мужчина отдал две гранаты полицейским. Его задержали и сообщили о подозрении по двум статьям. Мужчине инкриминируют угрозу работникам правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием.
Напомним, в Одесской области военный-контрактник нашел гранату и возил ее с собой в автомобиле. Боеприпас нашли правоохранители и отправили мужчину на скамью подсудимых.
У харьковчанина изъяли боевую гранату Ф-1. Мужчине объявили подозрение, ему грозит уголовная ответственность.
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