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В Днепре мужчина угрожал копам гранатой — чем все закончилось

23 ноября 2024 19:16
Ольга Антоновская - редактор
В Днепре мужчина угрожал полицейским взорвать гранату
Две гранаты. Фото: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области
Ольга Антоновская - редактор

В Днепре мужчина угрожал работникам полиции взорвать гранату. 38-летнего нарушителя задержали.

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области в субботу, 23 ноября.

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В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату

Патрульные полицейские остановили водителя автомобиля "ВАЗ", который нарушил правила дорожного движения. Во время общения с правоохранителями 38-летний мужчина вел себя вызывающе и агрессивно. Затем нарушитель достал гранату и начал угрожать ее взорвать.

"В ходе переговоров полицейским удалось убедить мужчину отдать боеприпас. К счастью, люди не пострадали", — информируют в полиции.

В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату
Сообщение Нацполиции об инциденте в Днепре. Фото: скриншот

После переговоров мужчина отдал две гранаты полицейским. Его задержали и сообщили о подозрении по двум статьям. Мужчине инкриминируют угрозу работникам правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием.

Напомним, в Одесской области военный-контрактник нашел гранату и возил ее с собой в автомобиле. Боеприпас нашли правоохранители и отправили мужчину на скамью подсудимых.

У харьковчанина изъяли боевую гранату Ф-1. Мужчине объявили подозрение, ему грозит уголовная ответственность.

оружие полиция Днепр граната боеприпасы угрозы

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