Україна
У Дніпрі через атаку РФ постраждали немовля та 4-річна дівчинка

У Дніпрі через атаку РФ постраждали немовля та 4-річна дівчинка

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 04:42
Обстріл Дніпра 12 лютого - постраждали немовля та 4-річна дівчинка
Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

Дніпро в ніч проти 12 лютого було атаковано російськими дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали діти.

Про це у Telegram повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Нові наслідки обстрілу Дніпра в ніч проти 12 лютого

"Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Дітям надається уся необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перед цим Ганжа писав, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Окрім того, сталася пожежа.

Також ми інформували, що цієї ночі росіяни вдарили балістикою і дронами по Києву. Наслідки в столиці фіксуються у кількох районах, зокрема, пошкоджено будинок та нежитлову забудови.

діти Дніпро обстріли війна в Україні Росія постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
