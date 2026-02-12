Обстріл Дніпра 12 лютого - постраждали немовля та 4-річна дівчинка

Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

Дніпро в ніч проти 12 лютого було атаковано російськими дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали діти.

Про це у Telegram повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

Читайте також:

Нові наслідки обстрілу Дніпра в ніч проти 12 лютого

"Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Дітям надається уся необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перед цим Ганжа писав, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Окрім того, сталася пожежа.

Також ми інформували, що цієї ночі росіяни вдарили балістикою і дронами по Києву. Наслідки в столиці фіксуються у кількох районах, зокрема, пошкоджено будинок та нежитлову забудови.