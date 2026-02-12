Видео
Главная Новости дня В Днепре из-за атаки РФ пострадали младенец и 4-летняя девочка

В Днепре из-за атаки РФ пострадали младенец и 4-летняя девочка

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 04:42
Обстрел Днепра 12 февраля - пострадали младенец и 4-летняя девочка
Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ

Днепр в ночь на 12 февраля был атакован российскими дронами и ракетами. В результате обстрела пострадали дети.

Об этом в Telegram сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Младенец и 4-летняя девочка получили ранения из-за атаки россиян на Днепр. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, перед этим Ганжа писал, что в результате российской атаки в городе повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, произошел пожар.

Также мы информировали, что этой ночью россияне ударили баллистикой и дронами по Киеву. Последствия в столице фиксируются в нескольких районах, в частности, повреждены дом и нежилая застройка.

дети Днепр обстрелы война в Украине Россия пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
