Обстрел Днепра 12 февраля - пострадали младенец и 4-летняя девочка

В Днепре из-за атаки РФ пострадали младенец и 4-летняя девочка
Днепр в ночь на 12 февраля был атакован российскими дронами и ракетами. В результате обстрела пострадали дети.
Об этом в Telegram сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Новые последствия обстрела Днепра в ночь на 12 февраля
"Младенец и 4-летняя девочка получили ранения из-за атаки россиян на Днепр. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, перед этим Ганжа писал, что в результате российской атаки в городе повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, произошел пожар.
Также мы информировали, что этой ночью россияне ударили баллистикой и дронами по Киеву. Последствия в столице фиксируются в нескольких районах, в частности, повреждены дом и нежилая застройка.
