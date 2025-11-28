Вибухи у Дніпрі 28 листопада - що відомо

У Дніпрі було чутно вибухи
Дата публікації: 28 листопада 2025 22:47
Вибух у місті. Фото: кадр з відео
У п'ятницю, 28 листопада, російські війська атакували Дніпро. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне Дніпро.
Вибухи у Дніпрі
"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — говориться у повідомленні.
До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА в напрямку міста з півдня.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою та дронами.
А до цього гучні вибухи пролунали у Чернігові.
