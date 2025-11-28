Відео
Відео

Головна Новини дня У Дніпрі було чутно вибухи

У Дніпрі було чутно вибухи

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 22:47
Вибухи у Дніпрі 28 листопада - що відомо
Вибух у місті. Фото: кадр з відео

У п'ятницю, 28 листопада, російські війська атакували Дніпро. У місті пролунали вибухи. 

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Читайте також:
У Дніпрі було чутно вибухи - фото 1
Пост Суспільного. Фото: скриншот

Вибухи у Дніпрі

"У Дніпрі чутно звуки вибуху", — говориться у повідомленні.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА в напрямку міста з півдня.

У Дніпрі було чутно вибухи - фото 2
Пост Повітряних сил. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Де зараз тривога
Карта повітряних тривог станом на 22:48. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою та дронами.

А до цього гучні вибухи пролунали у Чернігові.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
