Вибух у Чернігові 28 листопада - що відомо

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 28 листопада, у Чернігові було чутно вибух. До цього поступало попередження про 4 ворожих Міг-31К у повітрі.

Про це повідомляє Суспільне.

Пост Суспільного. Фото: скриншот

Вибухи у Чернігові

"У Чернігові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про зліт МіГ-31К.

"Увага! Ракетна небезпека!" — заявлено у ПС.

Пост Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада уламки влучили в житловий будинок у Києві. Наслідки атаки фіксують на кількох локаціях.

Водночас у ДСНС розповіли, що є влучання у два житлові будинки. На місці спалахнули пожежі та є руйнування.