Вибух у Чернігові 28 листопада - що відомо

У Чернігові пролунав вибух — що відомо
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:55
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Reuters
У п'ятницю, 28 листопада, у Чернігові було чутно вибух. До цього поступало попередження про 4 ворожих Міг-31К у повітрі.
Про це повідомляє Суспільне.
Вибухи у Чернігові
"У Чернігові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про зліт МіГ-31К.
"Увага! Ракетна небезпека!" — заявлено у ПС.
Карта повітряних тривог
Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада уламки влучили в житловий будинок у Києві. Наслідки атаки фіксують на кількох локаціях.
Водночас у ДСНС розповіли, що є влучання у два житлові будинки. На місці спалахнули пожежі та є руйнування.
