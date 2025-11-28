Відео
Головна Новини дня У Чернігові пролунав вибух — що відомо

У Чернігові пролунав вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:55
Вибух у Чернігові 28 листопада - що відомо
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 28 листопада, у Чернігові було чутно вибух. До цього поступало попередження про 4 ворожих Міг-31К у повітрі.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:
У Чернігові пролунав вибух — що відомо - фото 1
Пост Суспільного. Фото: скриншот

Вибухи у Чернігові

"У Чернігові було чутно вибух", — говориться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про зліт МіГ-31К.

"Увага! Ракетна небезпека!" — заявлено у ПС.

У Чернігові пролунав вибух — що відомо - фото 2
Пост Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог

Повітряна тривога 28 листопада
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада уламки влучили в житловий будинок у Києві. Наслідки атаки фіксують на кількох локаціях.

Водночас у ДСНС розповіли, що є влучання у два житлові будинки. На місці спалахнули пожежі та є руйнування. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
