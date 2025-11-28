Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове прогремел взрыв — что известно

В Чернигове прогремел взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 18:55
Взрыв в Чернигове 28 ноября - что известно
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 28 ноября, в Чернигове был слышен взрыв. До этого поступало предупреждение о 4 вражеских МиГ-31К в воздухе.

Об этом сообщает Суспільне.

Реклама
Читайте также:
У Чернігові пролунав вибух — що відомо - фото 1
Пост Суспільного. Фото: скриншот

Взрывы в Чернигове

"В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о взлете МиГ-31К.

"Внимание! Ракетная опасность!" — заявлено в ВС.

У Чернігові пролунав вибух — що відомо - фото 2
Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

Повітряна тривога 28 листопада
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 25 ноября во время обстрела был поврежден жилой дом в Киеве.

А также спасатели рассказали, что есть попадания в два жилых дома. После этого вспыхнули пожары и есть разрушения.

война взрыв Чернигов обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации