Взрыв в Чернигове 28 ноября - что известно

В Чернигове прогремел взрыв — что известно
Дата публикации 28 ноября 2025 18:55
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Reuters
В пятницу, 28 ноября, в Чернигове был слышен взрыв. До этого поступало предупреждение о 4 вражеских МиГ-31К в воздухе.
Об этом сообщает Суспільне.
Взрывы в Чернигове
"В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о взлете МиГ-31К.
"Внимание! Ракетная опасность!" — заявлено в ВС.
Карта воздушных тревог
Напомним, в ночь на 25 ноября во время обстрела был поврежден жилой дом в Киеве.
А также спасатели рассказали, что есть попадания в два жилых дома. После этого вспыхнули пожары и есть разрушения.
