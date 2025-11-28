Взрыв в Чернигове 28 ноября - что известно

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Reuters

В пятницу, 28 ноября, в Чернигове был слышен взрыв. До этого поступало предупреждение о 4 вражеских МиГ-31К в воздухе.

Об этом сообщает Суспільне.

Пост Суспільного. Фото: скриншот

Взрывы в Чернигове

"В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о взлете МиГ-31К.

"Внимание! Ракетная опасность!" — заявлено в ВС.

Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 25 ноября во время обстрела был поврежден жилой дом в Киеве.

А также спасатели рассказали, что есть попадания в два жилых дома. После этого вспыхнули пожары и есть разрушения.