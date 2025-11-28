Взрывы в Днепре 28 ноября - что известно

В Днепре были слышны взрывы
Дата публикации 28 ноября 2025 22:47
Взрыв в городе. Фото: кадр из видео
В пятницу, 28 ноября, российские войска атаковали Днепр. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает Суспільне Дніпро.
Взрывы в Днепре
"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.
Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко также написал о взрывах.
"Днепр. Громко. До отбоя тревоги прошу находиться в укрытиях", — заявил он.
До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА в направлении города с юга.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, что сегодня вечером россияне атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой и дронами.
А до этого громкие взрывы прогремели в Чернигове.
