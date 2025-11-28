Видео
Главная Новости дня В Днепре были слышны взрывы

В Днепре были слышны взрывы

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 22:47
Взрывы в Днепре 28 ноября - что известно
Взрыв в городе. Фото: кадр из видео

В пятницу, 28 ноября, российские войска атаковали Днепр. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспільне Дніпро.

У Дніпрі було чутно вибухи - фото 1
Пост Суспільного. Фото: скриншот

Взрывы в Днепре

"В Днепре слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко также написал о взрывах.

"Днепр. Громко. До отбоя тревоги прошу находиться в укрытиях", — заявил он.

В Днепре были слышны взрывы - фото 2
Пост Гайваненко. Фото: скриншот

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА в направлении города с юга.

У Дніпрі було чутно вибухи - фото 2
Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Де зараз тривога
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:48. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня вечером россияне атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой и дронами.

А до этого громкие взрывы прогремели в Чернигове.

война взрыв Днепр обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
