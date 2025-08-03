У Дії стався збій — Михайло Федоров пояснив, що сталося

У Дії стався збій — Федоров повідомив про причини
У застосунку "Дія" стався масштабний збій. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про проведення технічного оновлення додатку.
Про це він 3 серпня повідомив у своєму Telegram.
У "Дії" відбулося оновлення
Користувачі у неділю, 3 серпня, повідомили про збій у застосунку "Дія". Українці не могли отримати доступ до документів.
Як повідомив міністр, цієї ночі у застосунку відбулося оновлення сертифікатів безпеки.
"Цієї ночі команда "Дії" оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже "Дія" повинна бути не лише зручною, а й безпечною", — повідомив Федоров.
Для того, щоб застосунок запрацював коректно користувачам радять оновити його.
Нагадаємо, в Україні почалося тестування 5G на базі одного з університетів.
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