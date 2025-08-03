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Головна Новини дня У Дії стався збій — Федоров повідомив про причини

У Дії стався збій — Федоров повідомив про причини

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 10:47
У Дії стався збій — Михайло Федоров пояснив, що сталося
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Дія" стався масштабний збій. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про проведення технічного оновлення додатку.

Про це він 3 серпня повідомив у своєму Telegram.

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У "Дії" відбулося оновлення

Користувачі у неділю, 3 серпня, повідомили про збій у застосунку "Дія". Українці не могли отримати доступ до документів.

Збій у Дії - фото
Збій у "Дії". Фото: скриншот з додатку "Дія"

Як повідомив міністр, цієї ночі у застосунку відбулося оновлення сертифікатів безпеки.

"Цієї ночі команда "Дії" оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже "Дія" повинна бути не лише зручною, а й безпечною", — повідомив Федоров.

Для того, щоб застосунок запрацював коректно користувачам радять оновити його.

Федоров повідомив про оновлення Дії
Заява Михайла Федорова. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, в Україні почалося тестування 5G на базі одного з університетів.

А також стало відомо, що в Україні планують запустити аналог департаменту Ілона Маска.

Михайло Федоров Дія документи застосунок оновлення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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