В Дії произошел сбой — Михаил Федоров объяснил, что произошло

В Дії произошел сбой — Федоров сообщил о причинах
В приложении "Дія" произошел масштабный сбой. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о проведении технического обновления приложения.
Об этом он 3 августа сообщил в своем Telegram.
В "Дії" произошло обновление
Пользователи в воскресенье, 3 августа, сообщили о сбое в приложении "Дія". Украинцы не могли получить доступ к документам.
Как сообщил министр, этой ночью в приложении произошло обновление сертификатов безопасности.
"Этой ночью команда "Дії" обновила сертификаты шифрования SSL. Мы делаем это регулярно, ведь "Дія" должна быть не только удобной, но и безопасной", — сообщил Федоров.
Для того, чтобы приложение заработало корректно пользователям советуют обновить его.
Напомним, в Украине началось тестирование 5G на базе одного из университетов.
А также стало известно, что в Украине планируют запустить аналог департамента Илона Маска.
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