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В Дії произошел сбой — Федоров сообщил о причинах

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 10:47
В Дії произошел сбой — Михаил Федоров объяснил, что произошло
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В приложении "Дія" произошел масштабный сбой. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о проведении технического обновления приложения.

Об этом он 3 августа сообщил в своем Telegram.

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В "Дії" произошло обновление

Пользователи в воскресенье, 3 августа, сообщили о сбое в приложении "Дія". Украинцы не могли получить доступ к документам.

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Сбой в "Дії". Фото: скриншот из приложения "Дія"

Как сообщил министр, этой ночью в приложении произошло обновление сертификатов безопасности.

"Этой ночью команда "Дії" обновила сертификаты шифрования SSL. Мы делаем это регулярно, ведь "Дія" должна быть не только удобной, но и безопасной", — сообщил Федоров.

Для того, чтобы приложение заработало корректно пользователям советуют обновить его.

Федоров повідомив про оновлення Дії
Заявление Михаила Федорова. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, в Украине началось тестирование 5G на базе одного из университетов.

А также стало известно, что в Украине планируют запустить аналог департамента Илона Маска.

Михаил Федоров Дия документы приложение обновления
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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