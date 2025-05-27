Чи може Трамп вплинути на припинення війни - думка Держдепа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки переконані, що Дональд Трамп володіє широким арсеналом інструментів, які можуть допомогти вплинути на ситуацію в Україні. Він також начебто може сприяти припиненню війни.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, коментуючи останні заяви Трампа щодо дій Кремля.

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Під час спілкування з журналістами Брюс уникнула формулювання, що йдеться про "невдоволення" Трампа політикою Путіна. За її словами, це була радше позиція людини, яка "довго боролася за мир у багатьох регіонах".

"Я вважаю, що Росія має сприйняти це серйозно. Американці, безумовно, так і роблять. Як я вже казала, у президента є багато інструментів, щоб донести нашу позицію", — зазначила речниця Держдепу.

Нагадаємо, що ми писали, що президент США Дональд Трамп має намір цього тижня розглянути питання про введення санкцій проти Москви.

Раніше Трамп висловив думку, що Путін не готовий до мирних переговорів в Україні, бо вірить у свою перевагу на полі бою.