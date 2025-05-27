Может ли Трамп повлиять на прекращение войны - мнение Госдепа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки убеждены, что Дональд Трамп обладает широким арсеналом инструментов, которые могут помочь повлиять на ситуацию в Украине. Он также якобы может способствовать прекращению войны.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, комментируя последние заявления Трампа относительно действий Кремля.

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Во время общения с журналистами Брюс избежала формулировки, что речь идет о "недовольстве" Трампа политикой Путина. По ее словам, это была скорее позиция человека, который "долго боролся за мир во многих регионах".

"Я считаю, что Россия должна воспринять это серьезно. Американцы, безусловно, так и делают. Как я уже говорила, у президента есть много инструментов, чтобы донести нашу позицию", — отметила пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, что мы писали, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе рассмотреть вопрос о введении санкций против Москвы.

Ранее Трамп высказал мнение, что Путин не готов к мирным переговорам в Украине, потому что верит в свое превосходство на поле боя.